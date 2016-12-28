Иран обвинил самолеты-разведчики США в попытке нарушить границу

Тегеран, 28 декабря. Власти Ирана вынесли предупреждения самолетам-разведчикам США, которые в ходе учений по противовоздушной обороне на юге ИРИ пытались приблизиться к иранским силам. Соответствующее заявление представителя армии Ирана передает агентство Tasnim.

Как сообщил бригадный генерал Аббас Фаражпур, чтобы не допустить приближения самолетов к воздушному пространству страны, за последние три дня им было вынесено более 12 предупреждений.

По информации агентства, речь идет об истребителях беспилотных летательных аппаратов ВМС США, которые пытались приблизиться к зоне проведения ежегодных воздушных учений.

Ранее сообщалось, что власти Ирана рассмотрят вопрос о предоставлении Воздушно-космическим силам России возможности полетов с авиабазы в Хамадане, если будет получена соответствующая просьба от Москвы.