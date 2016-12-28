Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

В этом году Россию обвиняли во всех смертных грехах, включая избрание президентом США Дональда Трампа и победу евроскептиков на референдуме в Великобритании. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышком об американских выборах, будущем Евросоюза, отношениях с Турцией и прогнозах на будущий год.

— Станислав Олегович, сейчас на Западе среди политического истеблишмента уже сформировался такой тренд: якобы в победе Brexit и Трампа виновата Россия, а инструментом этого были хакерские атаки. Можно ли с этим согласиться?

— Один мой знакомый политический деятель говорит, что он никогда не опровергает слухи о себе. «Если я обладаю такой властью и влиянием, как обо мне пишут, то зачем же мне все это опровергать?» — улыбается он. Такой же подход, мне кажется, должен быть и у России. Разумеется, Москва заинтересована и в некоторой дестабилизации Евросоюза, и в поражении Хиллари Клинтон. Разумеется, российская разведка внимательно следила за политическими процессами на Западе, в том числе используя и новейшие технологии. Но из этого вряд ли следует, что Кремль мог бы, даже теоретически, сколь-либо серьезно повлиять на голосование американцев или британцев.

Обвинения в адрес РФ в связи с «неправильным» голосованием в Великобритании и США, конечно, связаны с продолжением информационной войны западных элит, контролирующих медиа, против Москвы. Вместе с тем, разумеется, есть и те, кто верит в это. Порой специфическое образование и политические убеждения, они же — предубеждения, застилают людям глаза, и они вместо неких очевидных ответов пытаются выстроить конспирологические теории происходящего. Скажем, из того факта, что прибытие новых экономических мигрантов, которых почему-то называют беженцами, из мусульманских стран в Европу всегда сопряжено с увеличением количества преступлений, прежде всего насильственного характера, делается вывод, что… европейским государствам нужно бороться с ксенофобией местного населения, которая приводит к радикализации мигрантов. Так и из недовольства европейцев и американцев политикой своих лидеров делается вывод, что это Кремль им внушил, что политика плохая, а на самом деле, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.

— Как стала возможно победа Трампа и Brexit? Какие условия сложились для этого?

— Недовольство значительной части населения США и Британии положением дел в своих странах вкупе с развитыми демократическими традициями. Недовольство в обоих случаях связано с сужением традиционного среднего класса с одновременным увеличением количества бедных, с одной стороны, за счет бывшего среднего класса, с другой — за счет иммигрантов. Инокультурная иммиграция влияет на уровень преступности. В качестве причин победы кандидатов антиистеблишмента и идей также часто называют глобализацию и деиндустриализацию, с переносом производств в другие страны, но базовыми драйверами протестного голосования все-таки являются снижение доходов вкупе с увеличением уровня криминала.

В США президента выбирает коллегия выборщиков, количество которых у каждого штата свое, при этом число этих людей не всегда точно пропорционально размеру самого штата. Выборщики традиционно голосуют за того кандидата, который в их штате набрал большинство. То есть при народном голосовании в некоем штате, у которого 10 выборщиков, в соотношении, например, 51% на 49% все выборщики во время своего голосования отдадут свои голоса тому кандидату, который набрал 51%. Это дало возможность победить Дональду Трампу, который, если считать не выборщиков, а абсолютную величину голосов американцев, набрал почти на три миллиона меньше, чем Хиллари Клинтон. В этой связи, объективно говоря, аналитики должны задавать себе вопрос не «Почему американцы предпочли Трампа?», а «Почему большинство американцев все-таки проголосовало за Клинтон?».

За выход Великобритании из ЕС проголосовало на 4% больше, что в абсолютных цифрах составляет около 1,25 млн человек, что при общем населении страны в 64 млн не кажется каким-то прорывным результатом. Как и во всех других государствах, британцы голосовали скорее не разумом, а сердцем — в том смысле, что под выходом из ЕС многие подразумевали закрытие границ страны экономическим мигрантам из мусульманских стран. Вместе с тем те британские мусульмане, которые входят в экстремистские группы и провоцируют конфликты и рост преступности в традиционно спокойных городах и пригородах Британии, как правило, являются иммигрантами уже во втором-третьем поколении, у которых, юридически говоря, нет другой «своей» страны, куда их можно было бы выслать.

Тем не менее и выборы «непроходного» Трампа, и организация и успех первого референдума по выходу страны из ЕС открывают окно возможностей для оппозиционных сил в других странах Запада. После этого стало «официально можно» то, что раньше считалось исключительно политическими фантазиями маргиналов.

— Турции и России стоило огромных усилий восстановление отношений. Учитывая убийство нашего посла, можно ли говорить о том, что наши отношения испытывают на прочность?

— Конечно, испытывают. И теперь для Анкары, если она действительно хочет нормализации отношений с Москвой, принципиально важно найти тех, кто совершил это преступление. Одновременно этот дерзкий теракт еще больше развязывает руки президенту Эрдогану, который теперь может с большей активностью продолжить чистки в стране, которые он начал после провалившегося летнего путча.

Другой вопрос, что о каком-либо долгосрочном и глубоком альянсе между Турцией и Россией говорить невозможно: начиная с истории, еще византийского периода, мы находились в состоянии конфронтации., и заканчивая тем простым фактом, что Турция входит в блок НАТО, созданный для сдерживания Москвы.

— Какие, на ваш взгляд, внешнеполитические успехи достигнуты Россией в 2016 году?

— Выборы президента США и Brexit, конечно же! (Смеется.) Если же говорить серьезно, то главное, не всеми еще понимаемое достижение состоит в том, что Россия показала себе и окружающему миру, что можно вести свою собственную политику, принимая отрицательное мнение руководства США именно как мнение, а не как знак «стоп».

Благодаря участию России был освобожден Алеппо, хотя мы и заплатили за этот триумф огромную цену.

Кто-то запишет в актив России избрание президентом Молдавии Игоря Додона. Здесь, мне кажется, существенно большую роль сыграл продолжающийся кризис на Украине: молдаване просто поняли, что такой «евроинтеграции» они не хотят, поэтому выбрали кандидата, занимающего нейтральную позицию и выступающего за дружбу и сотрудничество и с Россией, и с ЕС. Кроме того, кишиневское посольство США, без участия которого никакие «цветные революции» невозможны, было занято «перевариванием» победы Дональда Трампа, поэтому никакой поддержки готовившемуся после выборов Додона Майдану не оказало.

В целом же в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад, выстояла и укрепилась. В большей степени менялся окружающий мир, а мы оставались (или заново становились) сами собой. В следующем году нужно уже идти вперед. Принципиальной задачей здесь будет нормализация отношений с США, но не за счет отдаления от Китая.

— В этом году США и в значительной степени Европа подверглись террористическим атакам запрещенной в России организации «Исламское государство». Как радикалам удалось организовать столько терактов?

— Существуют конспирологические теории, согласно которым все террористические атаки, во всяком случае на Западе, инспирируются Ротшильдами и Рокфеллерами. Я не принадлежу к сторонникам такого подхода, хотя и отдаю должное тем, кто такие теории разрабатывает до мельчайших подробностей.

Антитеррористические спецслужбы пока еще не переключились на новый тип террористов — «одиноких волков». Если «традиционные» террористы в течение длительного времени посещают встречи своих групп, там индоктринируются и радикализируются, там же обеспечиваются инструментами для совершения терактов, проходят соответствующую подготовку. Сейчас же человек может саморадикализироваться, физически находясь дома, читая соответствующие сайты и просматривая определенного свойства видео. А потом он может просто сесть в машину и въехать в большое скопление людей. У него нет (или, во всяком случае, может не быть) никаких сообщников в традиционном смысле слова, а клятву на верность ИГИЛ или иной подобной структуре он может дать, что называется, для галочки и явочным порядком. Теракты одиночек или малых групп, действующих по сетевому принципу, сложнее предотвратить.

Одновременно нельзя забывать о доктрине политкорректности, которая, как бы нелепо это ни звучало для русских, часто сковывает по рукам и ногам западноевропейскую полицию и спецслужбы. Они порой опасаются совершить превентивные рейды и аресты радикальных мусульман, что-то забывших во Франции или Германии, потому что это кем-то, например леволиберальными медиа, может быть расценено как «расизм» или «исламофобия». С точки зрения мальчика из сказки о голом короле, «ну, даже если и расизм с исламофобией — дальше-то что?». Я думаю, скоро этот простой вопрос будет задавать себе все больше людей на Западе. Собственно говоря, уже и задают, чему свидетельство — рост популярности евроскептических партий в ЕС.

— Что в целом ожидаете от 2017 года?

— Жду начала нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Что бы ни говорили о многополярном мире, в настоящее время позиция США во многом остается принципиальной в глобальных вопросах. Чем скорее мы выстроим партнерский, без кавычек, диалог с администрацией президента Трампа, тем скорее случится и нормализация в отношениях с ЕС. Напомню, ЕС в связи с украинским кризисом ввел санкции против РФ под давлением теперь уже уходящей администрации США. При отсутствии давления канцлеру Меркель будет трудно продолжать делать вид, что санкции были введены не под давлением, а из-за «неправомерных» действий России, якобы нарушающих архитектуру европейской безопасности (это часто используемое словосочетание не означает решительно ничего).

На европейском направлении принципиальными моментами в следующем году будут президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Германии. Во Франции может повториться ситуация 2002 года, когда во второй тур вышли не правый и левый кандидаты, а правый и тот, кого мейнстрим называет крайне-правым. В данном случае это будут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Оба кандидата в целом устраивают Москву.

В Германии чудеса происходят редко, поэтому Меркель, очевидно, будет избрана канцлером на четвертый срок (выборы проводит бундестаг). Интерес вызывает евроскептическая партия «Альтернатива для Германии», которая была создана в 2013 году, но уже имеет реальные шансы стать третьей политической силой в стране, серьезно влияющей на повестку дня.

Россия будет продолжать участие в мировой политике, однако наше участие будет локальным. Это связано не только и не столько с экономическими трудностями из-за низких цен на энергоносители, сколько с тем, что, извлекая уроки из прошлого, мы понимаем, что игра на всей мировой шахматной доске — занятие изнурительное и приносящее больше издержек, чем реальных результатов. Мы будем ориентироваться на себя.