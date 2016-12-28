ФАС откложила покупку «М.Видео» компанией «Сафмар» на два месяца

Москва, 28 декабря. Федеральная антимонопольная служба намерена провести анализ рынка в связи с рассмотрением ходатайства «Сафмар» о покупке «М.Видео», заявил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.

Кашеваров обратил внимание, что рассмотрение ходатайства «Сафмар» о покупке «М.Видео» будет продлено. Он пояснил, что необходимо провести анализа рынка, также сегментов интернет-торговли.

«Все будет зависеть, как скоро мы получим объективные данные этого анализа, — цитирует ТАСС представителя ведомства. — Срок рассмотрения ходатайства формально продлевается на два месяца».

Ранее сообщалось, что ФАС получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая пожаловалась на платежные системы Visa и MasterCard.