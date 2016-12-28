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NASA обнаружило следы замерзшего океана на спутнике Плутона
Технологии

NASA обнаружило следы замерзшего океана на спутнике Плутона

Сегодня 12:48
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NASA обнаружило следы замерзшего океана на спутнике Плутона

Вашингтон, 28 декабря. Специалисты американского космического агентства NASA обнаружили необычные следы на Хароне — спутнике Плутона. Найденные следы свидетельствуют о том, что на Хароне когда-то существовал подземный океан, который, вероятнее всего, замерз миллиарды лет назад.

Уникальный снимок удалось сделать благодаря спутнику New Horizons, который зафиксировал на поверхности небесного тела рвы глубиной 5 км и горные вершины. Возникновение трещин объясняется замерзанием большого объема воды. 

Отметим, что на Хароне имеется самая продолжительная система каньонов во всей Солнечной системе. Среди них есть «Впадина Серенити», названная так в честь культового фантастического сериала «Светлячок» и связанного с ним фильма «Миссия Серенити».

Как сообщает Газета.Ru, Плутон, вокруг которого вращается спутник Харон, тоже, вероятно, скрывает под поверхностью замерзший океан. Предполагается, что ось вращения Плутона сотни миллионов лет назад сместилась под влиянием Харона.

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Геннадий Плющев
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