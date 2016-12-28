Семья из трех человек заживо сгорела в доме на Алтае

Горно-Алтайск, 28 декабря. Сильный пожар в частном доме, в котором проживала семья, произошел в среду утром на Алтае.

Как стало известно, о возгорании в экстренные службы сообщила соседка, которая вызвала спасателей и предприняла попытку вытащить из дома жильцов, которые на тот момент были в доме. Но пожар был такой силы, что все трое человек погибли. Тела 39-летней женщины, ее отца и несовершеннолетнего сына были обнаружены после ликвидации пожара.

По словам помощника руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Яны Кирпиченко, в настоящее время по факту гибели людей проводится доследственная проверка. Согласно версии следствия, причиной пожара, возможно, стала аварийная работа электропроводки.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.