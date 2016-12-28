Клинцевич вышвырнул из студии украинского политолога, отказавшегося почтить память жертв Ту-154

Москва, 28 декабря. Сенатор Совфеда Франц Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» вывел из студии украинского политолога Вадима Трюхана, отказавшегося встать для почтения памяти погибших в катастрофе Ту-154.

Накануне в эфире программы «Время покажет» на Первом канале лидер украинского общественного движения «Антивойна» Виктория Шилова объявила минуту молчания в память о погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Каждый из присутствующих в студии встал, кроме украинского политолога Вадима Трюхана.

Когда к нему подошел возмущенный сенатор Франц Клинцевич, политолог сказал, что не слушал общественницу и «не знает, о чем она говорит». В конечном счете сенатор вывел политолога из студии, а Шиловой пожал руку за проявленное уважение к погибшим 25 декабря россиянам.