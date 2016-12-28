Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Киев, 28 декабря. Несмотря на яростную антироссийскую пропаганду, сотни жителей Киева по вечерам возлагали цветы к российскому посольству, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

К решетке, которой обнесено здание, возлагают букеты, венки и фотографии погибших, а также записки, где объясняется, что далеко не все жители Украины являются русофобами и человеконенавистниками. Киевляне возлагают цветы по вечерам или ночью, чтобы не привлекать внимания националистов и местных журналистов, способных донести на «непатриотичных граждан».

«Над солнцем утром солнце не взошло

Оно упало с самолетом в море

Глядит с глубин сквозь водное стекло

Большое человеческое горе…», - такие стихи написал пожелавший остаться неизвестным автор.

«Умом Россию не понять

Аршином общим не измерить

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить!

Молимся, скорбим, плачем», - такую записку оставил другой неизвестный киевлянин.

К посольству также принесли портрет Елизаветы Глинки, и этот портрет тут же оказался завален цветами.

Полицейские, охраняющие посольство, в неофициальной беседе сообщили корреспонденту ФАН, что не позволят националистам глумиться над памятью погибших, как это произошло сегодня ночью в Одессе.

«Поверьте, мы не хотим выглядеть в глазах всего мира варварами, мы нормальные люди, а идиотов хватает у всех, у вас в России тоже их полно. Скажу больше, кое с кем у нас убедительно поговорили, попросив не устраивать здесь глупостей. После скандала с Израилем нам это совершенно не нужно», - заметил один из полицейских.

Напомним, в Одессе сегодня ночью боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ) уничтожили все букеты и памятные записки возле ограды консульства России, после чего осквернили место мочеиспусканием, запечатлев все это на фото и видео.