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Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154
Украина

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Сегодня 12:49
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Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Киев, 28 декабря. Несмотря на яростную антироссийскую пропаганду, сотни жителей Киева по вечерам возлагали цветы к российскому посольству, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

К решетке, которой обнесено здание, возлагают букеты, венки и фотографии погибших, а также записки, где объясняется, что далеко не все жители Украины являются русофобами и человеконенавистниками. Киевляне возлагают цветы по вечерам или ночью, чтобы не привлекать внимания националистов и местных журналистов, способных донести на «непатриотичных граждан».

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

«Над солнцем утром солнце не взошло
Оно упало с самолетом в море
Глядит с глубин сквозь водное стекло
Большое человеческое горе…», - такие стихи написал пожелавший остаться неизвестным автор.

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

«Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
Молимся, скорбим, плачем», - такую записку оставил другой неизвестный киевлянин.

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

К посольству также принесли портрет Елизаветы Глинки, и этот портрет тут же оказался завален цветами.

Полицейские, охраняющие посольство, в неофициальной беседе сообщили корреспонденту ФАН, что не позволят националистам глумиться над памятью погибших, как это произошло сегодня ночью в Одессе. 

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

«Поверьте, мы не хотим выглядеть в глазах всего мира варварами, мы нормальные люди, а идиотов хватает у всех, у вас в России тоже их полно. Скажу больше, кое с кем у нас убедительно поговорили, попросив не устраивать здесь глупостей. После скандала с Израилем нам это совершенно не нужно», - заметил один из полицейских.

Напомним, в Одессе сегодня ночью боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ) уничтожили все букеты и памятные записки возле ограды консульства России, после чего осквернили место мочеиспусканием, запечатлев все это на фото и видео.

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
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