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Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге
Общество

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
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Кругом заговор: кто виноват в словах главы РУСАДА Анцелиович о допинге

История с высказыванием исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович в интервью изданию The New York Times получила свое логическое продолжение. В агентстве сослались на фразу, вырванную из контекста. Корреспондент Федерального агентства новостей разобрал новые нападки на российский спорт в политическом и общественном контексте.

Вкратце событийная канва такова. Накануне американское СМИ сообщило, что Россия впервые признала участие чиновников в спортивном заговоре и организации государственной системы допинга. Поводом для подобного заявления якобы стала цитата из интервью госпожи Анцелиович. Дословно она звучала как «It was an institutional conspiracy», в переводе — «Существовал институциональный заговор». На Западе снова поднялась волна осуждения — не спасло даже опровержение Кремля и готовность продолжать расследование. 

Потом официальное заявление появилось на сайте РУСАДА. Общий смысл сводился к тому. что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. Журналистка Ребекка Руиз использовала информацию о том, что в своем отчете глава комиссии ВАДА Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга», а вместо них использовал выражение «институциональный заговор». И приписала их Анцелиович.

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«Ничему удивляться уже не приходится. Безапелляционные заявления, без прямых доказательств, вошли у Запада в привычку. Необходима очередная порция информации, чтобы вся эта волна с допингом в России не уходила в небытие. Какие-то непонятные ссылки на что-то, без фактов, на несуществующие признания. Признавать-то нечего: знаю ситуацию изнутри, не верю в то, что в России возможна допинговая программа. Организовать серьезное мероприятие по сопровождению допинга во всех наших командах неосуществимо. Вы представляете, какие усилия нужны только для того, чтобы информация не просочилась изнутри? Обязательно на каком-то этапе кто-то что-то расскажет, еще и с доказательствами. Но все информаторы, начиная со Степановой, как раз таких доказательств не предоставили. Обыкновенный вброс, вот и все», — комментирует ситуацию для ФАН двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Примерно в схожем ключе прокомментировал раздутую западными СМИ историю и бывший генеральный директор РУСАДА Рамил Хабриев: кампания против Москвы ставит своей целью бросить тень на наш спорт, а там, может быть, и чемпионат мира по футболу в 2018 году отобрать. Этакий тренд, который нужно поддерживать любыми способами. Сложно представить себе программу на уровне государства, не прописанную в бюджете, в закрытую. 

«Смысл ведь не в том, чтобы закрываться от прессы, в том числе американской. Скорее, тут вопрос к чиновнице. Если ты понимаешь, с кем общаешься, и знаешь, что твои слова могут выдернуть из контекста, то, соответственно, нужно выверять свои выражения, фильтровать речь и перед публикацией требовать согласования текста интервью. Это нормальная международная практика. Если кто-то считает возможным среди журналистов вести себя подобным образом, это мало имеет отношения к журналистике. Возможно, это вопрос и к пресс-службе. Подготовка к интервью — это и есть их работа. Характер провокации тоже нужно уметь определять заранее. Ограничивать общение и закрываться не надо. Наоборот, нужно шире и интенсивнее общаться с международной прессой и сообщать миру нашу позицию, говоря правду», — добавляет политолог и международный эксперт Алексей Мартынов.

комментарии
Максим Вручный
#алексей мартынов #анна анцелиович #дмитрий васильев
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