В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа

Кабул, 28 декабря. Неизвестные преступники в северной афганской провинции Сар-э-пул, находящейся под контролем «Талибана», обезглавили жительницу деревни Латти, осмелившуюся отправиться за покупками без мужа. Об убийстве 30-летней женщины рассказал Nation представитель официального губернатора провинции.

Женщина была вынуждена жить одна, пока ее муж находится в Иране, и один из ее походов за покупками закончился трагедией. Личности убийц, которые были, по словам очевидцев, вооружены, остаются неизвестны. Местные представители движения «Талибан» отрицают причастность своих боевиков к этому инциденту.