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Стала известна причина смерти актрисы Керри Фишер
Весь мир

Стала известна причина смерти актрисы Керри Фишер

Сегодня 12:37
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Стала известна причина смерти актрисы Керри Фишер

Вашингтон, 28 декабря. Американская актриса Керри Фишер скончалась в результате остановки сердца.

Как пишет TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Фишер, актрисе стало плохо несколько дней назад во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

61-летняя женщина была срочно госпитализирована, как только самолет приземлился в аэропорту. В больницу Фишер попала в критическом состоянии.

Ранее американские СМИ писали, что у актрисы случился сердечный приступ. Также сообщалось, что американская актриса, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», скончалась.

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Алия Шарафутдинова
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