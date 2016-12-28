Стала известна причина смерти актрисы Керри Фишер

Вашингтон, 28 декабря. Американская актриса Керри Фишер скончалась в результате остановки сердца.

Как пишет TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Фишер, актрисе стало плохо несколько дней назад во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

61-летняя женщина была срочно госпитализирована, как только самолет приземлился в аэропорту. В больницу Фишер попала в критическом состоянии.

Ранее американские СМИ писали, что у актрисы случился сердечный приступ. Также сообщалось, что американская актриса, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», скончалась.