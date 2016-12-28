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ЕСПЧ зарегистрировал более 800 жалоб жителей ДНР о преступлениях ВСУ
Новороссия

ЕСПЧ зарегистрировал более 800 жалоб жителей ДНР о преступлениях ВСУ

Сегодня 12:39
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ЕСПЧ зарегистрировал более 800 жалоб жителей ДНР о преступлениях ВСУ

Донецк, 28 декабря. Европейский суд по правам человека зарегистрировал 840 заявлений от жителей Донбасса, которые пострадали от агрессии со стороны ВСУ, сообщила член Общественной комиссии Юлия Никитина.

Общественная комиссия, фиксирующая факты военных преступлений украинской власти, направила в европейский суд 840 жалоб от жителей ДНР. «Нам поступил ответ, что наши заявления и жалобы были приняты. Они пока не приняты к производству, но они зарегистрированы», — сообщила юрист Юлия Никитина. По ее словам, отказов в рассмотрении жалоб ДНР от ЕСПЧ пока не поступало. Отметим, что в июле главы республик Донбасса призвали Совбез ООН создать международный трибунал для расследований преступлений ВСУ в Донбассе – массовых убийств, пыток, карательных акций в отношении мирных жителей.

 

 

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Ирина Селезнева
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