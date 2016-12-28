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Выдворить Рынску из России требуют более 150 тысяч человек
Общество

Выдворить Рынску из России требуют более 150 тысяч человек

Сегодня 12:48
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Рынска

Москва, 28 декабря. Более 150 тысяч подписей собрала петиция, призывающая лишить скандально известную светскую львицу Божену Рынску российского гражданства и выдворить ее из страны. Радостная реакция журналистки на гибель журналистов НТВ в катастрофе Ту-154 под Сочи стала поводом для создания обращения. Заявление и без того одиозной Рынски вызвало осуждение во всех слоях российского общества.

К настоящему времени петицию подписали уже 154 314 человек.

Ранее известная российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала реакцию Божены Рынски на крушение пассажирского самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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Тимур Румянцев
#россия #божена рынска #ту-154 #петиция
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Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу
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