Выдворить Рынску из России требуют более 150 тысяч человек

Москва, 28 декабря. Более 150 тысяч подписей собрала петиция, призывающая лишить скандально известную светскую львицу Божену Рынску российского гражданства и выдворить ее из страны. Радостная реакция журналистки на гибель журналистов НТВ в катастрофе Ту-154 под Сочи стала поводом для создания обращения. Заявление и без того одиозной Рынски вызвало осуждение во всех слоях российского общества.

К настоящему времени петицию подписали уже 154 314 человек.

Ранее известная российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала реакцию Божены Рынски на крушение пассажирского самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.