FAN-TV Лента новостей
Экс-игрока сборной Англии Гаскойна сбросили с лестницы в отеле Лондона
Весь мир

Экс-игрока сборной Англии Гаскойна сбросили с лестницы в отеле Лондона

Сегодня 12:46
75

Экс-игрока сборной Англии Гаскойна сбросили с лестницы в отеле Лондона

Лондон, 28 декабря. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу после драки в лондонском отеле. Как передает The Daily Mail, один из постояльцев вступил в конфликт с Гаскойном и сбросил его с лестницы.

По данным британского издания, известный футболист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз привлек к себе внимание скандальными выходками. Он приставал к женщинам, выкрикивал расистские оскорбления и устроил перепалку с одним из посетителей гостиницы. Во время драки Гаскойна сбросили с лестницы, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Обидчика экс-игрока задержали, передает Газета.Ru.

Добавим, около года назад Гаскойна обнаружили в луже крови и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что во время пребывания в гостиничном номере он упал на стекло и сильно поранил руку.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
60

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Сегодня 12:49
117

Сирия новости 28 декабря 2016 12.30: ВВС САР бомбят «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, САА и ИГ ведут бои на востоке Хомса

Сегодня 12:32
210

Сирия сегодня: атака на Алеппо отбита, ООН «химичит», США пролетели мимо Астаны

Сегодня 12:05
391

Главный специалист по СПИД высмеял панику вокруг «нового» вируса ВИЧ в России

Сегодня 11:30
203
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу заявил о необходимости восстановления ансамбля имени Александрова

13:02

Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

13:02

Беженцы из Сирии участвуют в поиске обломков Ту-154 в Абхазии

13:00

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

12:56

Возвращение похищенных картин в музее Левитана в Плесе назвали лучшим подарком

12:53

Семья из трех человек заживо сгорела в доме на Алтае

12:49

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

12:49

Клинцевич вышвырнул из студии украинского политолога, отказавшегося почтить память жертв Ту-154

12:49

Выдворить Рынску из России требуют более 150 тысяч человек

12:48

В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа

12:48

NASA обнаружило следы замерзшего океана на спутнике Плутона

12:48

Экс-игрока сборной Англии Гаскойна сбросили с лестницы в отеле Лондона

12:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу заявил о необходимости восстановления ансамбля имени Александрова
Читать
Закрыть