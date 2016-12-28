Экс-игрока сборной Англии Гаскойна сбросили с лестницы в отеле Лондона

Лондон, 28 декабря. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу после драки в лондонском отеле. Как передает The Daily Mail, один из постояльцев вступил в конфликт с Гаскойном и сбросил его с лестницы.

По данным британского издания, известный футболист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз привлек к себе внимание скандальными выходками. Он приставал к женщинам, выкрикивал расистские оскорбления и устроил перепалку с одним из посетителей гостиницы. Во время драки Гаскойна сбросили с лестницы, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Обидчика экс-игрока задержали, передает Газета.Ru.

Добавим, около года назад Гаскойна обнаружили в луже крови и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что во время пребывания в гостиничном номере он упал на стекло и сильно поранил руку.