Кавказец-модник с электрошокером украл у курьера одежду в Москве

Москва, 28 декабря. Грабителем-модником, который похитил одежду у курьера в Москве, оказался уроженец Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.

Как стало известно, к сотрудникам правоохранительных органов обратился торговый представитель одной из компаний, сообщивший, что на него напали неизвестные мужчины с электрическим шокером. Злоумышленники украли пакеты с одеждой и скрылись, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В целом ущерб составил примерно 200 тысяч рублей.

Одного преступника позже удалось задержать. Им оказался 24-летний кавказец. В настоящее время полиция разыскивает его соучастника.