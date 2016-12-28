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Шойгу рассказал, когда начнется отбор новых артистов для ансамбля имени Александрова
Общество

Шойгу рассказал, когда начнется отбор новых артистов для ансамбля имени Александрова

Сегодня 12:27
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Шойгу рассказал, когда начнется отбор новых артистов для ансамбля имени Александрова

Москва, 28 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что конкурс для нового набора музыкантов, которые войдут в состав Ансамбля имени Александрова, начнется после Нового года.

Все решения отечественного оборонного ведомства направлены на то, «чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Он поблагодарил всех, кто выразил готовность оказать помощь ансамблю для восстановления материальных ресурсов, утраченных при крушении Ту-154. 

«Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет», — прокомментировал Шойгу. Напомним, что самолет Ту-154 с музыкантами Ансамбля имени Александрова на борту и другими пассажирами потерпел крушение над Черным морем 25 декабря.

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Ирина Селезнева
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