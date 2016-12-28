Шойгу пообещал оказывать адресную поддержку семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 28 декабря. Минобороны России будет оказывать адресную поддержку семьям сотрудников, погибших при крушении Ту-154 над Черным море. Об этом заявил министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

Выступая на заседании Общественного совета военного ведомства он отметил, что Минобороны работает с близкими и родственниками погибших, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.

«Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», — подчеркнул министр.

Напомним, борт Минобороны РФ Ту-154, летевший в Сирию, разбился 25 декабря. Находящиеся на борту 92 человека погибли.