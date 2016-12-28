ФАН публикует видео кражи техники из магазина «Кей» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Действия неизвестных воров, которые ограбили магазин «Кей» в Петербурге, попали в обзор камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Федеральное агентство новостей публикует видео ограбления.

Двое преступников в масках и темной одежде повредили входную дверь и проникли в помещение компьютерного центра «Кей» на Новосмоленской набережной. На кадрах видно, что преступники не торопятся, хорошо ориентируются в залах магазина и выносят заранее присмотренные вещи. Добычей воров стали ноутбуки и мобильные телефоны. Их количество и наименование в данный момент устанавливаются.