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ФАН публикует видео кражи техники из магазина «Кей» в Петербурге
Происшествия

ФАН публикует видео кражи техники из магазина «Кей» в Петербурге

Сегодня 12:37
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ФАН публикует видео кражи техники из магазина «Кей» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря.  Действия неизвестных воров, которые ограбили магазин «Кей» в Петербурге, попали в обзор камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Федеральное агентство новостей публикует видео ограбления. 

Двое преступников в масках и темной одежде повредили входную дверь и проникли в помещение компьютерного центра «Кей» на Новосмоленской набережной. На кадрах видно, что преступники не торопятся, хорошо ориентируются в залах магазина и выносят заранее присмотренные вещи. Добычей воров стали  ноутбуки и мобильные телефоны. Их количество и наименование в данный момент устанавливаются.

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Алексей Громов
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