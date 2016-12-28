Минобороны РФ: Более 1,5 тысячи фрагментов Ту-154 обнаружены в Черном море

Москва, 28 декабря. Обнаружено 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов разбившегося над Черным морем самолета Ту-154, сообщили представители пресс-службы министерства обороны России.

По данным военного ведомства, с начала поисковых работ в районе крушения Ту-154 обнаружены 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета. Части воздушного судна из воды достают водолазы и глубоководные аппараты.

«В настоящее время осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном «Черноморец-11» со дна крупных фрагментов: стойки шасси, двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров», — уточнили в военном ведомстве.

В министерстве констатировали, что обнаруженные фрагменты Ту-154 передают следственным органам.

Ранее стало известно, что водолазы МЧС РФ подняли на поверхность все черные ящики Ту-154, передает Национальная служба новостей.