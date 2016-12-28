Шойгу объявил о высочайшей боеготовности РВСН

Москва, 28 декабря. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в данный момент в РФ 99% пусковых установок, стоящих на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся в боеготовном состоянии, а до 96% из них пребывают в постоянной готовности к боевому пуску ракет. Силам РВСН уделяется пристальное внимание, поскольку они являются принципиальной частью обороны страны.

«Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания, — объявил Шойгу в разговоре с ТАСС. – В этом году на боевое дежурство заступили четыре новых полка РВСН, оснащенные ракетными комплексами «Ярс».