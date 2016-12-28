Шойгу заявил о необходимости восстановления ансамбля имени Александрова

Москва, 28 декабря. Глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны РФ заявил о необходимости скорейшего восстановления ансамбля имени Александрова.

Министр обороны России подчеркнул, что было принято решение о выделении 70 квартир ансамблю имени Александрова для того, чтобы коллектив был восстановлен в кратчайшие сроки. Необходимо провести конкурс и отобрать самых талантливых артистов, которые продолжат традиции коллектива.

Ранее Известия сообщили, что сотрудники спасательного ведомства, которые задействованы в операции в акватории Черного моря, сумели установить местонахождение всех бортовых самописцев с самолета Ту-154.