Водолазы МЧС РФ подняли фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

Москва, 28 декабря. Водолазы подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров разбившегося в Черном море борта Миноброны РФ.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, водолазы министерства чрезвычайных ситуаций страны за сутки выполнили около трех десятков погружений для поиска и подъема обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154.

В поисковой операции в акватории Черного моря после авиакатастрофы задействованы более 3,6 тыс. человек. В районе крушения работают 45 морских судов. К работе привлечены катеры Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Как ранее писало URA.RU, 25 декабря в 05.27 (мск) самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Жертвами катастрофы стали 92 человека.