Ирак рассчитывает на расширение обмена разведданными с РФ в борьбе с ИГ

Багдад, 28 декабря. Власти Ирака рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией в сфере обмена разведданными, заявил глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари.

Россия и Ирак координируют работу по противодействию терроризму в рамках Информационного центра по борьбе с ИГ (ИГИЛ, террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), находящегося в Багдаде. В работе центра, где собираются, анализируются и оперативно передаются в генштабы указанных стран данные о боевиках, принимают участие также Сирия и Иран.

По словам главы иракского дипведомства Ибрагима аль-Джаафари, российская разведка является одной из самых сильных в мире, что особенно актуально в борьбе с терроризмом. « Россия может предоставить нам большую помощь в этой сфере. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией будет продолжено, и его уровень будет увеличен», — подчеркнул министр иностранных дел Ирака.