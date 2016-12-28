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ДНР сообщила о росте притока переселенцев из-за повышения цен на Украине
Новороссия

ДНР сообщила о росте притока переселенцев из-за повышения цен на Украине

Сегодня 12:31
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ДНР сообщила о росте притока переселенцев из-за повышения цен на Украине

Донецк, 28 декабря. Из-за повышения тарифов и цен на Украине жители подконтрольных Киеву территорий переезжают в Донецкую народную республику (ДНР). По словам уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой, 35% от общего числа вынужденных переселенцев в ДНР составляют лица с временно оккупированной ВСУ территории.

«С украинской стороны все чаще стали прибывать лица, которые вынуждены покинуть страну из-за повышения тарифов на коммунальные услуги и повышения цен на продукты», — подчеркнула Морозова.

Ранее, омбудсмен заявляла, что порядка восьми тысяч вынужденных переселенцев проживают на территории ДНР.

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Тимур Румянцев
#днр #донбасс #украина
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