Рогозин рассказал о масштабных планах российских космодромов в 2017 году

Москва, 28 декабря. В будущем году планируется провести 15 пусков с космодрома «Байконур», шесть пусков с «Плесецка», а также два — с «Восточного». Об этом в среду сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

По его словам, в грядущем году с «Байконура» планируется провести 15 пусков, в том числе и военных. Рогозин напомнил, что с «Плесецка» и «Восточного» в уходящем году было совершено пять и один пусков соответственно. В будущем году с первого планируется совершить шесть пусков, а со второго — два.

Вице-премьер также сообщил, что Москва и Астана достигли договоренностей о совместной работе по проекту «Байтерек». Он добавил, что Россия и Казахстан не собираются бросать «Байконур», который намерены и дальше развивать.