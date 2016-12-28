Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Администрация Барака Обамы может ввести новые санкции против России уже на этой неделе. Официальным поводом для ввода ограничений послужит, конечно же, «атака российских хакеров» на институты Демократической партии и на выборы в США. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает американское новостное агентство The Washington Post. Согласно сведениям издания, сейчас новые ограничительные меры против Российской Федерации находятся на этапе финального согласования. Экономические меры санкционного характера будут сопровождаться новой серией дипломатических упреков в адрес России, а также, вероятно, «ответными» кибератаками.

Возможно ли, чтобы в конце своего правления президент Обама отважился на столь радикальный шаг? Политолог Сергей Михеев, к которому Федеральное агентство новостей обратилось с этим вопросом, считает, что да. Даже учитывая то, что у Обамы и его администрации осталось не так много времени, новый пакет санкций против России вполне может быть введен.

«Нечто подобное вполне возможно. Все же Обама сошел с ума. Его личная неприязнь к России и Путину, обида за явный имиджевый проигрыш подорвали к концу восьмилетнего срока правления его слабые эмоциональные силы. Вместе с командой проигравшей Хиллари Клинтон все эти люди, которые неизбежно уйдут из Белого дома к 20 январю, видимо, уже чисто по-человечески не выдерживают простую планку здравого смысла. Им уже все равно, что будет, лишь бы отомстить. При этом они мстят нам за угрозу, которую сами же и выдумали. В Белом доме придумали, что Клинтон проиграла из-за «российских хакеров». Иначе же она якобы не могла проиграть: такая умная и добрая, как за нее не проголосовать? По-человечески это очень понятно. Тем не менее можно констатировать, что Обама и его администрация оказались вовсе не теми титанами мысли, которыми они пытались представляться, а попросту мелкими мстительными пакостниками», — приводит свою точку зрения политический обозреватель.

Если Обама решит перед Новым годом сделать Российской Федерации «подарок» в виде очередных экономических санкций, то отменить это его скоропалительное решение может быть не так просто. В любом случае, вполне вероятно, что следующий президент США Дональд Трамп и не захочет его отменять. Все же, считает Михеев, в чем-то эта мелочная мстительность Обамы играет на руку и ему.