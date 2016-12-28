Минобороны РФ: 13 тел жертв крушения Ту-154 доставлены в Москву для опознания

Москва, 28 декабря. 13 тел и 168 фрагментов тел жертв крушения самолета Ту-154 были доставлены в Москву для проведения опознания и генетической экспертизы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, рано утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение над Черным морем. В ходе поисковой операции к настоящему времени были обнаружены 15 тел погибших. Кроме того, спасатели нашли в районе авиакатастрофы более 1,5 тысяч обломков и фрагментов воздушного судна.

Как передает НСН, водолазы МЧС подняли со дня Черного моря все черные ящики Ту-154. Их состояние оценивается как приемлемое, бортовые самописцы подлежат расшифровке.