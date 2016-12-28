Труп 33-летнего белоруса обнаружили в петербургской школе

Санкт-Петербург, 28 декабря. На территории средней школы в Петербурге обнаружен труп 33-летнего белоруса, сообщили источники в правоохранительных органах Северной столицы.

Ужасная находка была сделана в Невском районе города. На первом этаже школы был найден труп мужчины. Как оказалось, это рабочий, который делал ремонт в учебном заведении. По предварительной версии правоохранительных органов, 33-летний гражданин Белоруссии погиб ненасильственной смертью.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они уже осмотрели школу, а тело направили в морг, где определят точную причину смерти иностранца, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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