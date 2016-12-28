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Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей
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Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

Сегодня 13:30
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Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

Специалисты в области морского права подчеркивают: в уходящем году случаи нападения пиратов на судоходных путях заметно сократились. Подтверждает это и статистика. В чем причина такого явления и как в мире борются с морским пиратством? Федеральное агентство новостей пообщалось с экспертом.

Не секрет, что раньше пираты любили атаковать нефтяные танкеры, стремясь поживиться ценным грузом. Но после того, как цены на «черное золото» резко упали, морские разбойники со скуки стали промышлять похищением людей и нападать на грузы иного и не менее ценного содержания. Погоня за качеством привела к снижению количества атак только за первое полугодие этого года примерно на 20%. 

«Нефть сейчас не так сильно подорожала, чтобы ради нее захватывать целые танкеры. Кроме того, суда чаще всего застрахованы, и страховая компания в случае захвата сразу выплачивает деньги. Помогает навести порядок на воде и создание международным сообществом ограниченного морского контингента, который патрулирует особенно опасные участки. Плюс была выявлена такая закономерность, что, например, сомалийские пираты и те, кто их курирует, стали целенаправленно взламывать оперативные системы с помощью хакеров и выяснять, какие наиболее ценные грузы идут по пути. Таким образом можно узнать и состав экипажа, и маршрут следования. После этого разоблачения судоходные компании стали уделять больше внимания вопросам информационной безопасности. И все эти меры в совокупности дают хорошие результаты, снижая напряженность на судоходных путях», — комментирует эксперт по безопасности морских перевозок Андрей Волошин.

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По его словам, кроме нефти есть еще и другие прекрасные контейнерные грузы — вроде электроники, автомобилей и прочих товаров с добавленной стоимостью. Тонна нефти стоит, грубо говоря. 40 долларов, а тонна бытовой или сложной электроники может стоить миллионы. 

«Очаги напряженности и пираты всегда будут оставаться в деле, потому что держать суда вдали от базы и проводить ротацию — дорого для любой страны. Поэтому здесь имеет смысл крупным государствам с мощным военно-морским флотом создать некую организацию, которая контролировала бы морские пути. Может, имело бы смысл поработать именно с Сомали. Создать жителям этого африканского государства рабочие места или еще как-то повлиять на них, чтобы они не пиратствовали, а занимались своим обычным делом, ловили рыбу. То есть такой обычный метод борьбы с преступностью в депрессивных регионах. Гражданская война в стране лишает Сомали инвесторов, возможностей вложиться, там нет экономики. Пиратство для населения — единственный путь зарабатывать. Они даже не могут стать беженцами. Миллионы мигрантов, которые заполонили Европу, тоже ведь пираты, но экономические. Но у них была возможность попасть в Европу через Средиземное море. У жителей Сомали такой возможности нет», — добавляет эксперт ФАН.

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