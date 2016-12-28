Россияне назвали главные социальные проблемы страны

Москва, 28 декабря. Больше всего россиян в 2016 году беспокоят низкие зарплаты, уровень жизни (18%), а также безработица (15%). Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, россиян тревожит качество медицинских услуг и здравоохранения в целом (17%). Внешняя политика (которая в 2014-2015 годах была основной проблемой, волнующей россиян), перестала занимать лидирующие позиции.

Как пишет газета «Известия», только 4% россиян считают вопрос внешней политики важным для страны.