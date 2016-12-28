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Связисты ВВО экстренно наладили спутниковую связь для штаба округа
Россия

Связисты ВВО экстренно наладили спутниковую связь для штаба округа

Сегодня 12:10
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Связисты ВВО экстренно наладили спутниковую связь для штаба округа

Хабаровск, 28 декабря. В Восточном военном округе проведена комплексная тренировка по созданию надежных и защищенных каналов связи для командования ВВО и всех подразделений.

Специалисты военной связи провели тренировку по созданию высококачественных каналов связи для всех группировок войск округа, связисты проверили работу оборудования коммутации, каналов спутниковой связи и обеспечили командные пункты видеоконференцсвязью. На учениях работали порядка 100 пунктов управления, которые были оснащены новейшими средствами связи и автоматизации. Тренировки проводятся на регулярной основе, они повышают профессиональный уровень связистов, так как позволяют решить весь спектр боевых задач по обеспечению связью воинских частей и командования округа.

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Алексей Громов
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