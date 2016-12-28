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Минбороны РФ: 17 тел погибших при крушении Ту-154 подняты со дна моря
Общество

Минбороны РФ: 17 тел погибших при крушении Ту-154 подняты со дна моря

Сегодня 12:20
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Минбороны РФ: 17 тел погибших при крушении Ту-154 подняты со дна моря

Сочи, 28 декабря. Из воды подняты 17 тел погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, заявили представители пресс-службы министерства обороны России.

«На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших»,  — рассказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, 13 тел и 168 фрагментов уже находятся в Москве, где будет проведены опознание и генетическая экспертиза в Бюро медицинской экспертизы. Для этого пробы биологического материала уже взяты у 105 родственников погибших в авиакатастрофе. 

Ранее стало известно, что водолазы МЧС РФ подняли на поверхность все черные ящики Ту-154, передает Национальная служба новостей.

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Катерина Тимошенская
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