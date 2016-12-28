Ученым удалось определить «серую зону» живой природы

Париж, 28 декабря. Французским ученым удалось заглянуть в так называемую «серую зону» животного мира — переходную область, связанную с процессами образования новых видов. Благодаря исследованиям удалось улучшить модели возникновения новых видов из уже существующих.

Как оказалось, геном некоторых живых существ обладает достаточно значительной молекулярной дивергенцией — от 0,5 до 2%. Таким свойством обладает генетика некоторых видов мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров. Именно в рамках этих вариаций постепенно изменяется геном живых существ, обуславливая возможность возникновения новых видов.