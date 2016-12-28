Второй черный ящик разбившегося Ту-154 подняли из воды

Сочи, 28 декабря. Со дна Черного моря поднят второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. Такую информацию приводит в среду министерство обороны Российской Федерации.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за время поисковой операции в Черном море было обнаружено более 1,5 тысяч обломков и фрагментов упавшего самолета, треть из них — 567 — уже подняты на поверхность. Кроме того, также стало известно, что работы по поиску обломков Ту-154 будут проводиться и в новогоднюю ночь при благоприятной погоде.

Напомним, 25 декабря в 05.27 (мск) самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Жертвами катастрофы стали 92 человека.