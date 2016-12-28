Кровавое убийство на Урале: недовольный клиент зарезал автомеханика

Каменск-Уральский, 28 декабря. Житель Каменск-Уральска зарезал автомеханика на глазах у посетителей автосервиса в ходе спора о ремонте машины.

По словам очевидцев, мужчина начал кричать на механика, обвиняя его в том, что тот заменил хорошие свечи зажигания на плохие, в результате чего его ВАЗ-2110 перестал заводиться на морозе.

В ходе перепалки недовольный клиент неожиданно выхватил нож и нанес два удара в шею и корпус своему оппоненту. От полученных ран сотрудник автосервиса скончался, а его убийца быстро покинул место происшествия. Впрочем, скрыться ему не удалось. Полиция быстро нашла преступника по горячим следам. Выяснилось, что мужчина был пьян и даже не догадался избавиться от оружия убийства.

В правоохранительных органах пояснили, что задержанный сам является автомехаником. Он работает в шиномонтажной мастерской и не раз попадал в поле зрения полиции. Мужчина был судим не менее девяти раз за кражу, побои, истязания, угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишут СМИ. Отметим, что он уже дал признательные показания.