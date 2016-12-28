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МИД РФ о торговой блокаде Донбасса: Киев не должен допустить эту авантюру
Политика

МИД РФ о торговой блокаде Донбасса: Киев не должен допустить эту авантюру

Сегодня 12:04
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МИД РФ о торговой блокаде Донбасса: Киев не должен допустить эту авантюру

Москва, 28 декабря. Российская Федерация призывает киевские власти не поддаваться на провокации украинских «ветеранов» войны в Донбассе, которые требуют введения торговой блокады региона. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Москва призывает Киев не допустить подобной авантюры, которая может привести к обострению и без того сложной ситуации, подчеркнула представитель дипломатического ведомства. Она также отметила, что необходимо прекратить видеть врагов в жителях Донбасса.

«Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Необходимо завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс», — добавила Захарова. 

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Дана Балан
#россия #мария захарова
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