Москва, 28 декабря. Российская Федерация призывает киевские власти не поддаваться на провокации украинских «ветеранов» войны в Донбассе, которые требуют введения торговой блокады региона. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Москва призывает Киев не допустить подобной авантюры, которая может привести к обострению и без того сложной ситуации, подчеркнула представитель дипломатического ведомства. Она также отметила, что необходимо прекратить видеть врагов в жителях Донбасса.