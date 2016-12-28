Омбудсмен ДНР: Киев отвергает обмен пленными по формуле «всех на всех»

Донецк, 28 декабря. Украинская сторона категорически отвергает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», поскольку у них есть «свое видение процесса», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Уполномоченная по правам человека Дарья Морозова не единожды призывала украинские власти обменять пленных согласно шестому пункту комплекса мер по формуле «всех на всех» до конца 2016 года. Она также говорила, что обе республики Донбасса готовы к обмену пленными с Украиной по формуле «690 на 47». Омбудсмен заявила, что ДНР по-прежнему настаивает на обмене «всех на всех», однако, это не устраивает Киев. «Я еще раз напоминаю украинской стороне, что у нас есть одна формула, согласно шестому пункту», — резюмировала Морозова.