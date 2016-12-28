Спасатели готовы искать обломки Ту-154 в Черном море в новогоднюю ночь

Сочи, 28 декабря. Работы по поиску обломков разбившегося самолета Ту-154 будут проводиться в новогоднюю ночь при благоприятной погоде. Об этом сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

Собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что подъем фрагментов воздушного судна может осуществляться круглосуточно в течение месяца, поскольку в данный момент со дна подняли около 30% частей самолета. Также представитель правоохранительных органов отметил, что работу спасателей могут затруднить погодные условия.

По его словам, при ухудшении погоды и наличии волн работы будут приостановлены, однако затем они возобновятся. «Если позволит погода, работы в море будут проходить и в новогоднюю ночь», — сказал он.

Напомним, военный самолет Ту-154 с 92 людьми на борту направлялся из Адлера в Сирию. Среди жертв авиакатастрофы оказались участники ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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