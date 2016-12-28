Киев, 28 декабря. Следователи Службы безопасности Украины попросили в суде ареста загранпаспортов нескольких человек, причастных к ИГ.

В преступную группу, уверены следователи СБУ, входят порядка 15 человек, которые в прошлом были участниками группировок, воевавших на Северном Кавказе и в Сирии. Они являются гражданами разных стран, включая Украину. Злоумышленники, по версии следствия, планировали взорвать на территории Украины автомобиль, начиненный взрывчаткой. Члены группировки, сообщают в СБУ, незаконно владеют огнестрельным оружием и вымогают деньги у находящихся на Украине выходцев из мусульманских стран. Эти средства идут на финансирование деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).