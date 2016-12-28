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Исчезнувшие ноги не дают покоя голове: Сеть пытается разгадать тайну нового фото
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Исчезнувшие ноги не дают покоя голове: Сеть пытается разгадать тайну нового фото

Сегодня 11:55
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Исчезнувшие ноги не дают покоя голове: Сеть пытается разгадать тайну нового фото

Москва, 28 декабря. Пользователи Сети бурно обсуждают фотографию девушек, на которой у одной их них якобы пропали ноги. Новая иллюзия буквально свела с ума Интернет.

Загадочную фотографию опубликовал пользователь jr0d7771 на портале Reddit. Он предложил пользователям Сети ответить на вопрос, где ноги одной из сидящих на диване девушек.

Задача оказалась не из простых, так как количество вариантов ответов перевалило за 400. Среди них попадались и смешные.

«Может быть она диванотавр? Или софатир?  — предположил один из пользователей.  — Я думаю мы открыли новое мифическое существо».

«Вторая спрятала левую ногу, а третья спрятала правую ногу. Джинсы у них одинаковые»,  — более серьезно подошли к вопросу другие.

«У девушки прекрасный шпагат, а подруги — прикрытие. Вот и вся загадка», — появилась новая версия.

«Что тут разгадывать? Сидят бабы, бухают… Вот пару ног и пробухали», — любопытный ответ озвучили в социальной сети.

В оформлении интерьеров строящейся станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро в Москве будет применен прием оптической иллюзии, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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Сирия новости 28 декабря 2016 12.30: ВВС САР бомбят «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, САА и ИГ ведут бои на востоке Хомса
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