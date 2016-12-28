Сирия сегодня: атака на Алеппо отбита, ООН «химичит», США пролетели мимо Астаны

Сирия сегодня, 28 декабря. Гвардейцы, курсанты и «Хезболла» отбили атаку «Ан-Нусры» на Алеппо, Москва защитит Дамаск от «химических» санкций, США не позвали на переговоры в Астане.

Атака боевиков на Алеппо отбита

Республиканская гвардия Сирии и батальон летчиков-курсантов с помощью отряда «Хезболлы» сумели отразить внезапную атаку боевиков запрещенной в РФ группировки «Джейш-эль-Фатх» (бывшая «Ан-Нусра») в районе училища ВВС на юго-западной окраине недавно освобожденного от террористов Алеппо.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, боевики «Ан-Нусры» намеревались неожиданно овладеть одной из важных высот восточнее училища ВВС. Однако, несмотря на ночь и скрытное продвижение, боевики были обнаружены дежурным расчетом гвардии и обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Помочь в нейтрализации боевиков «Ан-Нусры» сумели отряды шиитской боевой организации «Хезболла». Бойцы «Хезболлы» скрытно зашли в тыл наступающим террористам, что заставило боевиков совершить отчаянный рывок вперед, прямо под огонь пулеметов и минометов, которым нападавшие были уничтожены. С рассветом бойцы «Хезболлы» начали зачистку зданий на нейтральной полосе, откуда вели огонь террористы. Предположительно, в развалинах может прятаться еще как минимум одна штурмовая группа «Ан-Нусры».

Москва защитит Дамаск от «химических» санкций

Франция и Великобритания подали в Совет безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей санкции против десяти сирийских организаций и 11 граждан Сирии, которые, по мнению авторов документа, имеют отношение к применению химического оружия в ходе сирийского конфликта.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст документа.

Если резолюция будет принята, всем странам будет запрещено поставлять официальному Дамаску вертолеты, поскольку, по мнению авторов резолюции, именно с них проводились химические атаки.

В предполагаемом санкционном списке есть генеральный директор научно-исследовательского центра Сирии Амр Арманзи и возглавляемое им учреждение, девять действующих и бывших военных, а также глава одного из департаментов сирийского минобороны, якобы курирующего производство химического оружия.

Под санкции также подпадают несколько правительственных компаний и заводов, которые, по мнению авторов расследования, якобы имеют отношение к производству боевых отравляющих веществ.

В настоящий момент эксперты уже ООН представили четыре доклада по итогам расследования химических атак в Сирии. Комиссия ООН утверждает, что за три атаки якобы ответственен официальный Дамаск, а за одну — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Работа специальной комиссии ООН по примирению химоружия в Сирии продлена еще на год.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что выводы комиссии ООН не являются доказательными и не могут служить основанием для обвинений в адрес официального Дамаска. В связи с этим, отметил Чуркин, Россия заблокирует резолюцию о введении «химических» санкций против Сирии и правительственных сирийских учреждений.

США не позвали в Астану

США поддерживают идею переговоров в столице Казахстана Астане по ситуации в Сирии, как и любые другие усилия по урегулированию сирийского конфликта, заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Комментарий Тонера стал ответом на появившееся ранее заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана о том, что Россия, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар, а также некоторые представители умеренной сирийской оппозиции могут быть приглашены на переговоры по Сирии в Астане, проведение которых готов организовать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

При этом Тонер вынужден был признать, что Соединенные Штаты не будут приглашены на переговоры в Астане. Представитель Госдепа также добавил, что Белый дом постоянно общается по сирийскому вопросу с Россией и Турцией.