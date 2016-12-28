Ученые обнаружили смертельную опасность транспортного шума для птиц

Вашингтон, 28 декабря. Орнитологи из Колледжа Вассара изучили влияние шума от движения транспорта на птиц.

Результаты научного труда они опубликовали в The Condor: Ornithological Applications.

Выяснилось, что высокий уровень шума от машин плохо влияет на животных и птиц, которые с помощью звуков общаются друг с другом и получают информацию о том, что происходит вокруг.

Например, это сбивает птиц с получения сигнала о надвигающейся опасности, такой как приближение хищника.

Как пишет «Индикатор», исследователи провели эксперимент с привлечением черношапочных гаичек и острохохловых синиц.