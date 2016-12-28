ДНР передаст в суд Гааги материалы о гибели 70 детей Донбасса под обстрелами ВСУ

Донецк, 28 декабря. Общественная комиссия по фиксации преступлений властей Киева в Донбассе направит в 2017 году в Международный уголовный суд в Гааге 70 материалов по фактам гибели детей из-за украинской агрессии.

Общественная комиссия, фиксирующая военные преступления украинской стороны, анонсировала передачу в будущем году Международный уголовный суд в Гааге материалов по 70 делам, связанных с гибелью детей в Донбассе вследствие вооруженной агрессии ВСУ, сообщила адвокат Елена Шишкина. Известно, что сейчас материалы находятся в обработке – члены комиссии ведут дела на протяжении второй половины текущего года.