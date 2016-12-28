Сирия, 28 декабря. На востоке провинции Хомс недалеко от Пальмиры продолжаются бои между сирийской армией и ИГ*. ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам»** в Восточной Гуте в Дамаске. В иракской провинции Аль-Анбар погибли 13 бойцов шиитского ополчения в ходе столкновений с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Согласно данным одного из сирийских информационных порталов, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам» в окрестностях города Дума в Восточной Гуте. Источник сообщает, что в ходе бомбардировки было уничтожено несколько групп террористов. Кроме того разрушена часть укреплений боевиков.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник накануне распространил дезинформацию о том, что ВКС РФ провели бомбардировку позиций отрядов боевиков на юго-западной окраине города Алеппо. В действительности, как неоднократно сообщали официальные представители Минобороны РФ, российская авиация, как и ВВС Сирии, не наносят авиаудары по территории города Алеппо. Военный источник ФАН Ахмад Марзук в связи с этим отмечает, что оппозиция, поддерживаемая США, дезинформирует мировые СМИ, пытаясь дискредитировать правительство Сирии в глазах мировой общественности.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс недалеко от Пальмиры продолжаются ожесточенные бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами террористов ИГ. Боевикам был нанесен серьезный урон в численной силе в ходе столкновений вблизи населенного пункта Биэр Аль-Фаваура. Кроме того, как сообщает портал ARA News, террористам удалось занять позиции на нескольких холмах в районе города Аль-Карьятейн, и в данный момент в окрестностях населенного пункта продолжаются бои.

Провинция Даръа

По информации одного из сирийских новостных агентств, ВВС САР провели несколько воздушных операций против боевиков террористических группировок в восточной части провинции Даръа. Сирийская авиация провела бомбардировки позиций террористов в окрестностях населенных пунктов Аль-Хирак и Аль-Сура. Сообщается, что боевики потеряли множество военной техники. Данные о численных потерях среди террористов пока устанавливаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийское новостное агентство FSNN сообщило о том, что боевики ИГ обстреляли жилые кварталы города Дэйр эз-Зор. Массированным обстрелам подверглись район Аль-Джура и улица Аль-Вади. По информации источника, под обстрелами погибли три мирных жителя, еще пять получили ранения. Состояние большинства раненых оценивается как тяжелое. Среди погибших – один ребенок.

Провинция Идлиб

Источник, близкий к боевикам вооруженных оппозиционных формирований, утверждает, что ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укрепленным районам повстанческих сил вблизи аэропорта на окраине населенного пункта Абу Аль-Духур, находящегося в восточной части провинции Идлиб. Данных о результатах операции источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Ракка

Согласно данным оппозиционного новостного портала, бойцы курдских отрядов народной самообороны (YPG) проводят аресты мирных граждан в населенном пункте Таль Абъяд, расположенном к северо-западу от города Ракка. Как утверждает источник, все задержанные являются сторонниками правительственного режима.

Ирак

По информации командования иракской армии, в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ на участке шоссе Эр-Рияд – Хавиджа в 55 км от города Киркук правительственными войсками было ликвидировано как минимум шесть боевиков. Кроме того, террористы понесли потери в военной технике: уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами и БМП.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», не меньше 13 бойцов добровольческого шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» погибли в ходе столкновений с отрядами террористов ИГ в провинции Аль-Анбар. Военный источник ФАН отмечает, что возрастающая активность боевиков в этом регионе связана с желанием ИГ отвлечь силы коалиции от освободительной операции в районе города Мосул, где дислоцируются наиболее подготовленные и опытные подразделения армии Ирака.