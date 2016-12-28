Тихоокеанский флот получил партию новых беспилотников «Орлан»

Владивосток, 28 декабря. Камчатская эскадрилья БПЛА Тихоокеанского флота получила партию новых беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Новые беспилотники призваны обеспечить учебно-боевую работу соединений и частей ВС РФ на северо-востоке страны, также они выполняют боевые задачи в зоне контроля Тихоокеанского флота и в арктических широтах Мирового океана. В будущем году командование поставило расширенный круг задач перед боевыми расчетами беспилотных летательных аппаратов и увеличило зону их ответственности. Беспилотники модели «Орлан-10» показали хорошие результаты при эксплуатации в климатических условиях Камчатки.