Боевые действия в Сирии могут прекратить 29 декабря по предложению РФ и Турции

Москва, 28 декабря. В рамках согласованного Российской Федерацией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирийской Арабской Республике предложат завершить военные действия с полуночи 29 декабря. Об этом в среду сообщает информационное агентство «Анадолу».

В том случае, если договоренности о режиме прекращения огня пройдут успешно, то сирийские власти и оппозиция при поддержке Анкары и Москвы начнут в столице Казахстана политические консультации по сирийскому урегулированию, а Турция и Россия выступят гарантами урегулирования.

Согласно данным агентства, которое ссылается на свои источники, после договоренностей о перемирии в восточном городе Алеппо и завершившейся эвакуации мирного населения и бойцов оппозиции турецкая и российская стороны согласились относительно плана, который предполагает распространить режим перемирия на всю сирийскую территорию.

Также сообщается, что данные договоренности будут касаться всех районов, где продолжаются боевые действия между оппозиционными группировками и армией Сирии.