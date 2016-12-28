Порошенко предложил подравшимся на корпоративе депутатам «положить» на Ляшко

Киев, 28 декабря. Стали известны некоторые подробности новогоднего корпоратива, который закончился дракой депутатов Верховной рады Украины. Как сообщают очевидцы, перед стычкой к народным избранникам обратился президент страны Петр Порошенко, который предложил соратникам из своей фракции «положить» на оппозицию в новом году.

«На вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить», — пошутил глава государства.

Под «вилами» украинский лидер, вероятнее всего, имел в виду лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который часто использует образ простого украинского крестьянина, фотографируясь с вилами, чтобы завоевать симпатии аграриев. «Коса» же — явный намек на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, известную своей экстравагантной прической. Ранее сообщалось о том, что украинские депутаты, которые отмечали новогодний корпоратив в клубе Порошенко «Пятый элемент», дважды за вечер подрались.