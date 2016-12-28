Ирак может привлечь шиитское ополчение для освобождения Мосула от ИГ

Багдад, 28 декабря. Власти Ирака при необходимости могут привлечь к операции по освобождению Мосула от ИГ шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби», заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

«Аль-Хашд аш-Шааби» является иракской организацией, у которой есть необходимый опыт и соответствующая поддержка в парламенте, сообщил глава дипведомства Ирака Ибрагим аль-Джаафари. Он отметил, что если при операции по освобождению Мосула от ИГ (ИГИЛ, террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ) потребуется помощь, то власти Ирака обратятся за ней к «Аль-Хашд аш-Шааби», которая является частью иракской армии. На данный момент шиитское ополчение зачищает от ИГ город Талль-Афар.