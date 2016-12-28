Актриса Вера Алентова за рулем Lexus устроила ДТП в центре Москвы

Москва, 28 декабря. Народная артистка России Вера Алентова попала в ДТП на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы. Накануне ее Lexus врезался в попутный автомобиль при перестроении.

Как передает Life.ru, известная актриса за рулем иномарки на большой скорости попыталась перестроиться в другой ряд, что привело к столкновению с машиной Hyundai. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Повреждения получили только бампер и дверь автомобиля Hyundai. По данным издания, актриса отделалась административным штрафом в размере 500 рублей.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино. Она удостоилась Государственной премии СССР за роль в фильме «Москва слезам не верит».