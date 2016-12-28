Приезжий организовал бордель в подмосковной бане

Москва, 28 декабря. Московская полиция обнаружила притон по оказанию интимных услуг в помещении бани в подмосковной Балашихе.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по региону, притон на месте бани организовал 40-летний приезжий. Интимные услуги оказывала 29-летняя девушка.

Сотрудники полиции выступили в роли клиентов и задержали организатора преступного бизнеса.

Как пишет «Подмосковье сегодня», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские накрыли бордель с тремя проститутками на юге города.