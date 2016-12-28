Бюджетные кредиты вытягивают регионы РФ из долговой ямы

Москва, 28 декабря. По состоянию на 1 декабря 2016 года государственный долг регионов РФ сократился на 4,8% — 110,2 млрд рублей, что стало возможным благодаря замене коммерческих кредитов на бюджетные. Об этом рассказали в Счетной палате России.

Как полагают в парламентском органе финансового контроля, в декабре этот показатель может несколько увеличиться, хотя задолженность субъектов будет меньше, чем это было в прошлом году. Ситуация с госдолгом регионов по-прежнему остается серьезной, несмотря на увеличение числа бюджетных кредитов. Это подтверждал на прошедшей 23 декабря пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

В то же время проблема должна решаться за счет изменения взаимодействия между субъектами и Минфином, несмотря на оперативную помощь регионам от государства.

В свою очередь, структура госдолга регионов изменилась, о чем говорят в Счетной палате. В текущем году государство, заместившее коммерческие кредиты бюджетными со ставкой в 1%, стало основным их кредитором, пишет газета «Известия».

Напомним, на большой ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что перераспределение расходов должно мотивировать регионы увеличивать собственные источники доходов, ресурсы регионов принадлежат всей стране.